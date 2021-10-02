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اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة شخص قرب حيفا

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 11:20

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة شخص قرب حيفا
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

عُثر صباح اليوم، السبت، على جثة شخص بمحاذاة حديقة حيوانات في "كريات موتسكين" بمنطقة حيفا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة تلقت بلاغا حول العثور على جثة شخص قد جرى دفنها، في الوقت الذي لم تعرف هوية الجثة بعد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الوفاة، ورجحت أن تكون الخلفية جريمة قتل.

ومما يذكر أن مدينة حيفا شهدت جريمة قتل، الليلة الماضية، راح ضحيتها الشاب مهران عبد الرازق مغربي، في الأربعينات من عمره، إثر تعرضه لإطلاق نار.

وهذه جريمة القتل السادسة في أوساط المواطنين العرب في حيفا والـ83 في المجتمع العربي على التوالي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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