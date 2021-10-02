إغلاق مراكز الاقتراع في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري.. النتائج الليلة

أغلقت مراكز الاقتراع في قطر أبوابها، مساء اليوم، السبت، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 30 من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى في أول انتخابات لمجلس الشورى تجري في البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية، فور انتهاء عمليات الاقتراع في المقرات الانتخابية، وفقا لقانون الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع الـ30 التي توافد إليها القطريون، قد فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحًا، لاستقبال الناخبين، للمشاركة في الانتخابات، في أجواء احتفالية بممارسة حقهم الانتخابي.

ويختار الناخبون القطريون أعضاء مجلس الشورى الـ30 من بين 234 مرشحا، منهم 26 مرشحة، يتنافسون في 30 دائرة انتخابية، موزعة في مختلف أنحاء البلاد، فيما فاز بالتزكية مرشح الدائرة الخامسة في الدوحة، لعدم وجود منافسين له بالدائرة.

ويعين أمير قطر، وفق الدستور الدائم، ثلث أعضاء المجلس، 15 عضوا، من الوزراء وغيرهم.

وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم.

بعدها، ما زال 183 مرشحا يتنافسون على المقاعد الثلاثين.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.

وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.