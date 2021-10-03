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كابُل: مقتل مدنيين بانفجار داخل مسجد

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 17:08

كابُل: مقتل مدنيين بانفجار داخل مسجد
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: طارق طه

أعلنت حركة طالبان، الأحد، مقتل "عدد من المدنيين" إثر تفجير استهدف مدخل أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابُل.

وقال نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، إن قنبلة انفجرت عند مدخل مسجد عيد غا، في العاصمة كابل، خلّفت "عددا من القتلى المدنيين".

وكانت تقام صلاة في المسجد بعد ظهر الأحد على والدة مجاهد، التي توفيت الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، إذ أكد أن "جميع الناس والأصدقاء مدعوون للحضور".

وأفاد أحمد الله، الذي يعمل في متجر قريب من المكان، "فرانس برس": "سمعت صوت انفجار قرب مسجد ‘عيد كاه‘ أعقبه إطلاق نار".

وأضاف "قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة صلاة من أجل والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد ‘عيد كاه‘".

وسمع مراسلو "فرانس برس" في موقعين في العاصمة صوت الانفجار وإطلاق النار فيما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع باتّجاه مستشفى الطوارئ في كابل.

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#أفغانستان
#كابل
#تفجير
#مسجد

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