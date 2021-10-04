تصريح ادعاء في جريمة قتل شقيقين من باقة الغربية

قدمت النيابة العامة إلى محكمتي الصلح والعليا تصريح ادعاء ضد 5 شبان من طولكرم وجلجولية وباقة الغربية على خلفية ضلوعهم في جريمة قتل الشقيقين شافع وصلاح أبو حسين (30 و27 عاما) من باقة الغربية.

ومن المزمع أن تقدم لوائح اتهام ضد الشبان إذ نسبت لهم الضلوع في جريمة قتل وحيازة ونقل سلاح وتقديم المساعدة، فيما قدمت النيابة العامة طلبا بتمديد فترة اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 16 نيسان/ أبريل 2021، حينما أقدم جناة استقلوا سيارة على إطلاق النار باتجاه الشقيقين خلال سفرهما بالسيارة وسط مدينة طولكرم بالضفة، ما أسفر عن مقتلهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة آنذاك.

ويستدل من مجرى التحقيق أن الجناة ترقبوا سيارة الضحيتين، ثم بعد محاولة اجتيازها ووصولهم إلى جانبهما أقدموا على إطلاق النار عليهما ما أسفر عن اصطدام سيارة الضحيتين بمركبات أخرى في الشارع، ثم لاذوا بالفرار من المكان فيما جرى العثور لاحقا على السيارة الضالعة في الجريمة وهي محروقة.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة 3 شبان من سكان طولكرم وجلجولية (33 و31 و29 عاما) في الضفة، وفي وقت لاحق جرى اعتقال شابين آخرين (20 و31 عاما) من باقة الغربية وجلجولية.