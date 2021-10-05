النقب: مصرع فتى بحادث دهس قرب كسيفة

لقي فتى مصرعه (17 عاما)، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جرّاء تعرّضه للدهس في حادث وقع في النقب، جنوبيّ البلاد.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الحادث وقع على شارع رقم 80 قرب بلدة كسيفة. وأشارت الطواقم إلى أنها اضطرت للإعلان عن وفاة الفتى بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وجاء في التفاصيل أنّ الفتى كان يقود دراجة كهربائية في المكان، قبيل أن يتعرّض للدهس.

واستدعيت الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

ويستدلّ من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 270 شخصا بينهم 75 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت الطواقم الطبية في مشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع في، وفاة الشاب معاذ علي أبو القيعان عن عمر ناهز 20 عاما، من قرية حورة، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس بالقرية، قبل ذلك بأيام.

وفي اليوم ذاته، لقي الطفل خالد ناجح أبو سبيلة (4 أعوام) مصرعه في حادث دهس كذلك، من قِبل حافلة بالقرب من قرية أبو تلول في النقب.