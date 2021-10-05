عرّابة: إصابة حرجة خلال شجار

أُصيب شاب يبلغ من العمر 36 عاما، بجراح حرجة، خلال شجار نشب في مدينة عرابة، مساء اليوم الثلاثاء.

ونُقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، لتلقي العلاج.

وذكر المشفى في بيان، أنه تمّ توصيل المصاب بأجهزة التنفس الاصطناعيّ، لافتا إلى أنه تمّ تخديره.

وقال إنّ الشاب قد تعرّض للإصابة خلال شجار، موضحا أنّه أُصيب في منطقة الرأس. كما لفت إلى أنه تمّ إدخاله لغرفة العمليات في محاولة للإبقاء على حياته.

وتبلغ حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، 83 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.