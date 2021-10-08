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مصابان بجريمتي إطلاق نار في أم الفحم وعكا

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 21:00

مصابان بجريمتي إطلاق نار في أم الفحم وعكا
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بحي "إسكندر" في مدينة أم الفحم، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي مدينة عكا، أصيب شاب (33 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في القسم السفلي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#أم الفحم
#عكا
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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