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إصابتان خطيرة ومتوسطة بانزلاق دراجة نارية في يانوح

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 09:02

إصابتان خطيرة ومتوسطة بانزلاق دراجة نارية في يانوح
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في حادث انزلاق دراجة نارية بقرية يانوح في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 7:26، حول انزلاق دراجة نارية بمحاذاة مدخل قرية يانوح".

وأضاف أن "مسعفون ومضمدون من خدمة 'نجمة داود الحمراء' قدموا العلاجات الأولية لمصابين ونقلوهما إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، لاستكمال العلاج".

وختم بالقول إن "المصابين، أحدهما يبلغ نحو 30 عاما، بحالة خطيرة ويعاني إصابات عدة، والآخر فتى يبلغ نحو 16 عاما، بحالة متوسطة ويعاني إصابة في البطن".

واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث، وباشرت التحقيق في الأسباب والملابسات، وجمع الأدلة والبينات.

هذا، ويستدلّ من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 282 شخصا بينهم 82 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

بودكاست عرب 48

#يانوح
#الجليل
#حوادث الطرق
#دراجات نارية

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