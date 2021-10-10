كفر قاسم: اتهام ثلاثة شباب بـ"الاعتداء على عناصر شرطة"

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا"، اليوم الأحد، لائحة ضد ثلاثة شباب من كفر قاسم نسبت إليهم الاعتداء على أفراد من الشرطة الإسرائيلية في المدينة. وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الثلاثة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

والشباب المتهمون هُم: إسلام طه (38 عاما) وعلي عيسى (33 عاما) من كفر قاسم، وحمادة عاصي (24 عاما) من كفر برا.

ونسبت النيابة تهم "الاعتداء على شرطي وإصابته في ظروف خطيرة، والتهديد، وعرقلة عمله في أثناء الخدمة، ومقاومة الاعتقال"، لكل متهم من الثلاثة حسب المنسوب إليه، بعد "اعتدائهم بعنف على أفراد الشرطة الذين حضروا لفرض النظام في كفر قاسم ومنعوهم من ممارسة عملهم".

وكانت مصادر محلية في كفر قاسم قد أكدت أن "الحادث وقعت حين اقتاد أفراد من شركة الحراسة المحلية شخصا يشتبه بتورطه بجريمة سرقة وأرادوا التحقيق معه إلا أن أفراد الشرطة أصروا على اقتحام المبنى. وتطورت المواجهة بعد أن قام أفراد من شركة الحراسة بإدخال المشتبه به إلى مبنى تابع للبلدية، إذ توجد مكاتب الشركة أيضا، للتحقق من الشبهات، فيما أصرت الشرطة على الاقتحام واعتدت على أحد الحراس بصاعق كهربائي".

ووقعت المشاجرة بين عناصر الشرطة والحراس الذين يتبعون للبلدية في كفر قاسم، ليلة الخميس - الجمعة الماضية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن العشرات من أهالي كفر قاسم تظاهروا بالقرب من مركز للشرطة في المدينة، تصديا لجولة المستوطنين الاستفزازية بقيادة عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، في الوقت الذي تواجدت فيه قوات معززة من الشرطة التي نصبت الحواجز من أجل توفير الحماية للمستوطنين، يوم الثلاثاء الماضي.