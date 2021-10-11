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السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 14:39

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب
ضحية جريمة القتل يارا أيوب
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، الحبس المؤبّد بتهمة القتل العمد على الشاب محمد أبو زينب (29 عاما) من قرية الجش بعد أن أدين بقتل الشابة يارا أيوب في مخبز كان يملكه قبل نحو ثلاثة أعوام. كما قضت المحكمة كذلك بتعويض عائلة المرحومة بمبلغ قدره 285 ألف شيكل.

وكانت المرحومة يارا أيوب ابنة الـ16 عاما قد دخلت المخبز والذي كان بإدارة محمد أبو زينب فقام الأخير بذبحها وطعنها في جسدها، ثم ألقى أبو زينب بالجثة في حاوية النفايات التي كان يستخدمها للمخبز وفرّ هاربًا إلى رام الله ليس قبل أن ينظّف المخبز بمساعدة قاصر آخر من بقع الدم الكثيرة، وفقا للائحة الاتهام.

وطالبت النيابة العامّة بالحكم على المتهم بالسّجن المؤبد كما يقتضي القانون، وإصدار أمر للمتهم بتعويض أسرة المرحومة بحد أقصى قدره 285 ألف شيكل.

وفي قرارها سجلت القاضية أنه "انقلبت حياة هذه الأسرة - الأهل، الأخوة وغيرهم رأسًا على عقب منذ وقوع الجريمة. إنهم يجدون صعوبة في التعامل مع الألم ومعالجة الخسارة الفادحة، فهذه الأضرار الجسيمة والضرر القاتل لنسيج حياتهم يضعنا أمام قرار واحد وهو أن نحكم لصالح العائلة بأقصى مبلغ للتعويض بما يسمح به القانون".

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "خلال عدة شهور قبل يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وفي عدة فرص قام المتهم محمد مرعي أبو زينب بإعطاء الفتاة القاصر أموالا قدرها مئات الشواكل في كل مرة، وفي يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، فاض به الكيل من تقديم المال للفتاة وراودته نفسه بالتخلص منها وقرر قتلها بمشاركة المتهم القاصر".

وأضافت لائحة الاتهام أنه "قام المتهمان بقتل الفتاة القاصر، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في المخبز الذي يديره المتهم محمد أبو زينب، وتبين أن المتهمين قاما بذبحها سوية وطعنها في عدة أماكن في جسدها".

بودكاست عرب 48

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#العنف والجريمة
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#محمد أبو زينب

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