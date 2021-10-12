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رهط: مصرع طفلة متأثرة بإصابة

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 19:02

رهط: مصرع طفلة متأثرة بإصابة
عرب ٤٨

لقيت طفلة (عامان) مصرعها متأثرة بإصابتها الخطيرة من جراء تعرضها للدهس في مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم، الثلاثاء.

وجرى نقل الطفلة وهي بحالة حرجة إثر إصابتها في منطقة الرأس، إلى عيادة محلية في رهط.

وبعد محاولة فاشلة لإنعاشها، أقر الطاقم الطبي وفاة الطفلة.

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة إنها "تلقت بلاغا حول طفلة تبلغ من العمر عامين أحيلت إلى عيادة محلية في مدينة رهط مع إصابات".

وتابع البيان "تم إقرار وفاة الطفلة في العيادة"، وذكرت الشرطة إن قواتها "وصلت إلى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

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