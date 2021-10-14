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مصرع شخص في حادث طرق قرب عين حوض

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 09:05

مصرع شخص في حادث طرق قرب عين حوض
من مكان الحادث، اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق سيارة خصوصية، في الستينيات من العمر، مصرعه، وأصيب سائق شاحنة (47 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 4 من تجاه قرية عين حوض إلى كيبوتس "عين هكرمل"، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء أن "الطواقم التابعة للمؤسسة قدمت العلاجات الأولية لشخص فاقد للوعي داخل سيارة خصوصية وسط محاولات لإنعاشه، بالإضافة إلى سائق الشاحنة الذي وصفت حالته بالمتوسطة وأحيل للعلاج في مستشفى 'رمبام' بحيفا". وأعلن عن وفاة سائق السيارة الخصوصية في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إذ تبين وفقا للمعلومات المتوفرة أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية، لأسباب لم تتضح بعد، وجرى إغلاق الشارع من الاتجاهين.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 289 شخصا بينهم 84 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية صباح اليوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

بودكاست عرب 48

#الكرمل
#عين حوض
#سيارات
#شاحنات
#حوادث الطرق

مصرع شخص في حادث طرق قرب عين حوض

مصرع شخص في حادث طرق قرب عين حوض

مصرع شخص في حادث طرق قرب عين حوض

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