إصابة خطيرة لطفلة في حادث دهس بكفر مندا

أصيبت طفلة (7 أعوام) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس من قبل حافلة في قرية كفر مندا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاج الأولي للطفلة ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث دهس آخر، لقي غانم صدقي جبارين (50 عاما) من قرية زلفة مصرعه، من جرّاء تعرّضه للدهس من قِبل شاحنة في شارع 2 (الشاطئ) وسط البلاد، مساء أمس الأربعاء.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 289 شخصا بينهم 84 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية صباح اليوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.