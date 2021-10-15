قندهار: أكثر من 30 قتيلا جراء تفجير مسجد

قتل أكثر من 30 شخصًا على الأقلّ، اليوم، الجمعة، جرّاء تفجير مسجد للطائفة الشيعية في قندهار الأفغانية، أحد معاقل حركة "طالبان" جنوبي أفغانستان، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأسفر الانفجار عن إصابة العشرات، أيضًا.

واستهدف التفجير مسجد فاطمية، أكبر مسجد تابع للشيعة في مركز قندهار، أثناء أداء صلاة الجمعة، حسبما أفاد مسؤول المسجد، مرتضى ظريفي.

وأوضح أن انتحارييّن فجرا نفسيهما أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، وإصابة أكثر من 200 بحسب المعلومات الأولية.

وسارعت القوات التابعة لطالبان إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المسجد عقب التفجير.

والأسبوع الماضي، قُتل 46 شخصًا جراء تفجير مماثل على مسجد للشيعة بولاية قندوز شمالي البلاد، تبناه تنظيم" داعش" الإرهابي.

وكان تفجير قندوز الأعنف عقب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان.

وفي 15 آب/أغسكس الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.