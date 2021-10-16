الصحة الفلسطينية: 9 وفيات بكورونا و270 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تشخيص 270 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 1,270 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في قلقيلية، وحالتان في نابلس.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار - 5، جنين - 22، الخليل - 12، طوباس - 2، ضواحي القدس - 1، نابلس - 13، سلفيت - 1، قلقيلية - 2، بيت لحم - 8، طولكرم - 2، رام الله والبيرة - 4، قطاع غزة - 198.

وأوضحت أن الحالات الجديدة شخصت بعد إجراء 2111 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 96.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 134 مصابا، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم التي تلقاها المواطنون، أشارت الكيلة إلى أنها بلغت في 2,369,533 جرعة، بينها 1,712,346 في الضفة، و657,187 في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد مكتملي التطعيم بلغ 1,216,508 في الضفة، حيث حصلوا على جرعتين من اللقاح، أو الجرعة الوحيدة للقاح سبوتنيك.