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"سانا": جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال الأسير السوري المحرر مدحت الصالح

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 19:13

"سانا": جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال الأسير السوري المحرر مدحت الصالح
الأسير السوري المحرر مدحت الصالح
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم السبت، عن اغتيال الأسير السوري المحرر، مدحت الصالح، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيارات نارية، في قريته حضر الواقعة في الجولان السوري (منطقة خط فض الاشتباك).

وأفادت الوكالة أن الصالح اغتيل أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس السورية المحتلة.

واعتقلت إسرائيل الصالح، وهو من أبناء مجدل شمس، لأول مرة عام 1983، لدى محاولته اجتياز خط التماس في الجولان، وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله مجددا عام 1985، وحكم عليه بالسجن 12 عاما في بتهمة تأسيس "خلايا مقاومة المحتل" في الجولان.

وتولى الصالح لاحقا منصب مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء السوري.

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