كفر مندا: إصابة شقيقين جرّاء تعرّضهما للطعن قرب حيفا

أُصيب شقيقان من بلدة كفر مندا بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهما للطعن بالقرب من مدينة حيفا، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وجاء في التفاصيل، أن الشقيقين، تعرضا للطعن أثناء تواجدهما في كريات بيالك. وقد أُصيب أحدهما بجراح خطيرة، فيما أُصيب الآخر بجراح متوسطة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للمصابين، ثمّ نقلها إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيّتها بعد، في حين لم تبلّغ عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

وقتل الشاب جهاد حمود وأصيب آخران بجراح متفاوتة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء الماضي، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة دير حنا في منطقة الجليل.

ويشهد المجتمع العربيّ تصاعدا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة.