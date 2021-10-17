  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر مندا: إصابة شقيقين جرّاء تعرّضهما للطعن قرب حيفا

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 23:03

كفر مندا: إصابة شقيقين جرّاء تعرّضهما للطعن قرب حيفا
من مكان الشجار (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شقيقان من بلدة كفر مندا بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهما للطعن بالقرب من مدينة حيفا، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وجاء في التفاصيل، أن الشقيقين، تعرضا للطعن أثناء تواجدهما في كريات بيالك. وقد أُصيب أحدهما بجراح خطيرة، فيما أُصيب الآخر بجراح متوسطة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للمصابين، ثمّ نقلها إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيّتها بعد، في حين لم تبلّغ عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

وقتل الشاب جهاد حمود وأصيب آخران بجراح متفاوتة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء الماضي، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة دير حنا في منطقة الجليل.

ويشهد المجتمع العربيّ تصاعدا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة.

بودكاست عرب 48

#كفر مندا
#طعن
#حيفا
#جريمة طعن
#الجريمة
#العنف
#طعن
#إصابة شقيقين

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استمرار وتيرة الانخفاض في عدد الإصابات بكورونا في البلدات العربية
استمرار وتيرة الانخفاض في عدد الإصابات بكورونا في البلدات العربية

2021-10-17

الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن: "أعتصم أمام حاجز إيريز لإدخالي غزة"
الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن: "أعتصم أمام حاجز إيريز لإدخالي غزة"

2021-10-17

تصريح ادعاء ضد 3 مشتبهين بالقتل في حفل الزفاف بالطيبة
تصريح ادعاء ضد 3 مشتبهين بالقتل في حفل الزفاف بالطيبة

2021-10-17

الأكثر قراءة

تقرير: اتهامات لعباس بوضع عراقيل أمام صفقة تبادل أسرى بين

تقرير: اتهامات لعباس بوضع عراقيل أمام صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل

2021-10-16
قلنسوة: إخلاء المئات من مجمع تجاري إثر اندلاع حريق

قلنسوة: إخلاء المئات من مجمع تجاري إثر اندلاع حريق

2021-10-16

"سانا": جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال الأسير السوري المحرر مدحت الصالح

2021-10-16
انخفاض في معدل تجنيد البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي

انخفاض في معدل تجنيد البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي

2021-10-16
كذبة سلامة الحكومة الإسرائيلية

كذبة سلامة الحكومة الإسرائيلية

2021-10-16