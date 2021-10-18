بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الضفة وغزة اعتبارا من 29 أكتوبر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم، الإثنين، عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس - الجمعة 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويشمل التوقيت الشتوي غزة والضفة والقدس وجميع المناطق الفلسطينية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت بدء العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري 2021، فجر يوم الأحد الموافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبموجب هذا التوقيت فإنه سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، وينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام 5 أشهر، لغاية يوم الجمعة الموافق 22 آذار/ مارس 2022 إذ سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويعلن بَدْء العمل بالتوقيت الصيفي.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.