جسر الزرقاء: اعتقال قاصر بشبهة تورّطه في جريمة قتل

اعتقلت الشرطة، اليوم الإثنين، قاصرا من جسر الزرقاء، بشبهة تورّطه في جريمة قتل ارتُكِبت في البلدة في الخامس عشر من الشهر الماضي.

وقُتل الشاب أحمد موسى عماش (42 عاما)، متأثرا بجراحه شديدة الخطورة التي أصيب بها، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، ارتكبت في البلدة في التاريخ المذكور.

وذكرت الشرطة في بيان أصدرته مساء اليوم، إنها "ألقت قبل وقت قصير على مشتبه قاصر من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة ضلوعه في جريمة قتل شخص في القرية قبل نحو شهر، حيث شرعت الشرطة بالتحقيق يوم 15/9 مع تلقي بلاغ حول إطلاق نار نحو شخص في قرية جسر الزرقاء، إذ (أسفرت الجريمة) عن إصابة أحد سكان المكان البالغ من العمر 42 عاما بجروح حرجة نُقل على إثرها للمركز الطبي ’هيلل يافي’ في الخضيرة لتلقي العلاج، ولاحقا أقرّ وفاته متأثرا بجراحه".

وأضاف البيان: "شرعت الوحدة للتحقيق في الجرائم... بالتحقيق وإجراء تحقيقات مكثفة أفضت إلى اعتقال المشتبه القاصر من سكان القرية".

وتابع البيان: "مع انتهاء التحقيق مع المشتبه تنوي الشرطة غدا (الثلاثاء) إحالته إلى محكمة الصلح في الخضيرة، للنظر في طلبها لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق".

وفي وقت سابق اليوم، قُتل سليم أحمد عبد الكريم حصارمة (44 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية البعنة.

يُذكر أن الشاب عماش، قُتِل في يوم شهد جريمة قتل أخرى في المجتمع العربيّ، إذ قُتِل خالد زواوي (38 عاما) من عكا في جريمة ارتكبت في البلدة القديمة بالمدينة؛ حيث تعرض زواوي لإطلاق نار، وأصيب بجروح حرجة، توفي في اليوم ذاته متأثرا بها.