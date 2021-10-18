صافرات إنذار "كاذبة" تدوي بـ"غلاف غزة"

دوت صافرات الإنذار عصر اليوم الإثنين، في المنطقة المحيطة بالشريط الحدود مع قطاع غزة، المسمى "غلاف غزة"، محذرة من احتمال إطلاق قذائف من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن صافرات الإنذار "كاذبة" وعلى ما يبدو أنها انطلقت خطأ، مؤكدا في بيانه لوسائل الإعلام أنه يواصل التحقيق وعمليات الفحص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "قبل قليل دوت صافرات الإنذار في جنوب البلاد، الحديث عن ‫إنذار كاذب. التفاصيل قيد البحث".

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار التي انطلقت قبل قليل هي بسبب مناورة للجبهة الداخلية.

ويأتي إطلاق صافرات الإنذار الكاذبة في منطقة "غلاف غزة"، وسط حالة من التوتر وتهديد حركة الجهاد الإسلامي باستهداف مواقع إسرائيلية، إذا ما استمرت سلطات السجون التنكيل بالأسرى وقمع الحركة الأسيرة عامة وأسرى الجهاد خاصة الذين يخوضون إضرابا لليوم السادس على التوالي.

كما أنها تأتي وسط الشروط التي تضعها إسرائيل للشروع في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/مايو الماضي.

ويتواصل التوتر على جبهة غزة، بسبب تنصل إسرائيل من تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بواسطة مصرية، واشتراط مشاريع الإعمار بصفقة التبادل.

وترفض حركة حماس وفصائل المقاومة الشروط والممارسات الإسرائيلية، وهددت بالتراجع عن تفاهمات وقف إطلاق النار إذا ما واصلت سلطات الاحتلال إحكام الحصار وعدم فتح المعابر بانتظام.