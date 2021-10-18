مصرع عامل جرّاء انقلاب رافعة

لقي عامل يبلغ من العمر 67 عاما من العمر، مصرعه، مساء اليوم الإثنين، جرّاء حادث عمل وقع في مصنع جنوبيّ البلاد.

وأُصيب العامل جرّاء انقلاب رافعة شوكيّة في مصنع في بلدة كريات غات بالقرب من تل أبيب.

ووصل إلى المكان طاقم طبيّ، وحاول إجراء عمليات إنعاش للمصاب، غير أنه اضطر لإعلان وفاته، بع أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وقال الطاقم الطبيّ: "وصلنا إلى المصنع، حيث وقع الحادث،"، مضيفا: "كان العامل فاقدًا للوعي وعالقا تحت الرافعة الشوكية التي انقلبت (عليه)".

وأضاف: "بعد أن أنقذناه أجرينا فحوصات طبية، وقد أصيب العامل بجروح خطيرة في أنحاء جسده، وللأسف كان علينا إقرار وفاته على الفور".

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.