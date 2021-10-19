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إصابة خطيرة لامرأة من الكعبية

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 14:55

إصابة خطيرة لامرأة من الكعبية
مستشفى "رمبام" في حيفا (تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت امرأة، تبلغ 34 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في قرية الكعبية طباش حجاجرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:47 حول مصابة في قرية الكعبية، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لها إذ عانت جروحا خطيرة".

وأحيلت المصابة بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

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#الكعبية طباش حجاجرة
#رمبام
#حيفا
#حوادث

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