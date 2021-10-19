الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن في طريقها إلى غزة

وصلت الأسيرة المحررة ابنة مدينة حيفا، نسرين أبو كميل حسن، إلى معبر بيت حانون (إيريز) شمالي قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء، إذ من المقرر أن تدخل إلى غزة حيث أسرتها هناك.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأسيرة المحررة وقعت بعد وصولها إلى المعبر على شروط لم شملها مع أسرتها؛ ومن بينها منع دخولها إلى مناطق الـ48 على مدار عامين.

وتبلغ الأسيرة حسن 46 عامًا، وهي من مواليد حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، علمًا أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عامًا، وهي تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها منذ اعتقال والدتها.

وقالت الأسيرة نسرين حسن أبو كميل، لـ"عرب 48"، وهي في طريقها من الخليل إلى غزة للقاء عائلتها، إن "شعوري لا يوصف، منذ 6 سنوات لم ألتق أبنائي فراس وفارس وأميرة وملك ودالية وأحمد، ومنذ ثلاثة أيام وهُم في انتظاري على المعبر، وأخيرا سيكون اللقاء".

معبر بيت حانون (إيريز)، اليوم (تصوير رشاد العمري)