دير الأسد: نقل شاب للمشفى إثر تعاطيه مخدّر "نايس غاي"

أصيب شاب من بلدة دير الأسد، إثر تعاطي مخدر من نوع "نايس غاي"، الذي أدى إلى دخول عشرات الشبان إلى المشافي.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد حذّرت من استخدام المخدر الذي تسبب بدخول 39 شخصًا على الأقل إلى المشافي. كما أنّ تعاطي المخدّر تسبب بوفاة شخصين، كانت آخرهما امرأة تبلغ من العمر 33 عاما، وقد توفيت في العاشر من الشهر الجاري.

وتم نقل الشاب المصاب والذي يبلغ من العمر 36 عاما للمركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال تلقي العلاج، جرّاء تعاطيه المخدر المذكور.

وذكر المشفى في بيان مقتضب أنه "تم إدخال المصاب بتخثّر الدم (جراء تعاطيه للمخدّر) إلى قسم الصدمات التابع لقسم الطوارئ لتلقي العلاج".

وأضاف أن حالته تُعرّف بأنها متوسّطة، لكنها مستقرة.

وحذّرت الشرطة ووزارة الصحة الإسرائيليتين، في بيان مشترك، من استخدام واستهلاك المخدر المعروف في السوق باسم "نيس غاي"، وأوضح البيان أنه تم خلط المخدر الذي يباع في الأسواق، بمادة سامة "أدت إلى دخول المستهلكين إلى المستشفى وحتى الموت".

وقالت شرطة الاحتلال إنها أجرت تحقيقًا مع قسم الإنفاذ والشعبة الطبية في وزارة الصحة الإسرائيلية، والذي كشف أن عقار "نايس جاي" الذي أدى إلى إصابة المستهلكين وإدخالهم المستشفى تم بيعه في عبوات بيضاء بدون كتابة عليها؛ وذلك على عكس عبوات "نيس غاي" المعروفة.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية فإن مخدر "نيس غاي" الذي ينتشر في الأسواق، تم خلطه على ما يبدو بمضاد التخثر، والذي يستخدم في إبادة الفئران. وشددت الشرطة ووزارة الصحة أن مخدر "نيس غاي" يحتوي على مواد خطرة وأن استخدامها غير قانوني.