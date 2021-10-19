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مصرع شخص في حادث طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 11:21

مصرع شخص في حادث طرق وسط البلاد
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على شارع رقم 1، وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:38 حول حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية، وأقر الطاقم الطبي وفاة مصاب في المكان متأثرا بجروحه".

وذكر أحد المضمدين أن "الحادث كان مروعا إذ كانت السيارة وسط الشارع وهي محطمة بالكامل وبداخلها تواجد شخص فاقد للوعي وعانى جروحا بالغة الخطورة، وبعد تخليصه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وباشرت في تنظيم حركة السير، فيما لم تعرف بعد هوية الضحية.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 295 شخصا بينهم 86 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن.

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#حوادث الطرق
#وسط البلاد

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