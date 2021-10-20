أم الفحم: إضراب شامل الخميس احتجاجا على جرائم القتل

أعلنت بلدية أم الفحم، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، الإضراب العام والشامل في المدينة، غدًا الخميس، احتجاجا على جرائم القتل، علما بأن المدينة شهدت خلال 24 ساعة، جريمتَي قتل.

جاء ذلك بعد جلسة طارئة عقدتها البلدية بمشاركة أعضاء من المجلس البلدي، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، ودعت عقِبها، إلى "وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة (في المدينة) يوم السبت القادم، يعلَن عن تفاصيلها لاحقًا".

وأوضح البيان أن "إعلان الإضراب العام والشامل غدًا الخميس... يشمل المحلات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس، باستثناء التعليم الخاص"، داعية أهالي المدينة إلى "الالتزام بالإضراب".

وذكر أنّ الجلسة الطارئة جاءت "في أعقاب جرائم القتل التي حصلت في المدينة مؤخرًا، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان، وهم المرحوم غانم فهمي جبارين الأسبوع الماضي، والمرحوم خليل محمد أبو جعو، أمس الثلاثاء، والمرحوم عمرو محمد أحمد سلامة مقلد، والذي (قُتِل) فجر اليوم الثلاثاء".

وأوضح البيان أنّ "المجلس البلدي، قد ناقش تدهور الأوضاع وفقدان الأمن والأمان في البلد مؤخرًا"، مشددا على أنّ "عدد القتلى في المدينة وصل منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية شبان".

ووفق البيان، تقرر في الجلسة كذلك، "تكثيف مطالبة الشرطة بأخذ دورها بالكشف عن الجرائم وجمع السلاح، وعقد جلسات مع المسؤولين وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي (عومير بار- ليف) بالتحرك إزاء ما يحدث في بلدنا".

كما تقرّر "التوجه لأئمة وخطباء المساجد (في المدينة) بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأوضاع التي تمر بها المدينة، وتغليب لغة الحوار والنقاش والعفو والصفح والتسامح بين الناس... والتوجه لأهل الخير والإصلاح أيضا بأخذ دورهم في الإصلاح بين الأطراف".

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