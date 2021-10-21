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إصابة شاب إثر تعرضه لإطلاق نار في الناصرة

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 10:14

إصابة شاب إثر تعرضه لإطلاق نار في الناصرة
منظر عام بالناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (43 عاما) في جريمة إطلاق نار بالقرب من مدخل حي الصفافرة في مدينة الناصرة صباح اليوم، الخميس.

واستُدعيت إلى المكان طواقم طبية تابعة من "نجمة داود الحمراء" وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ووصفت إصابته بأنها متوسطة، ثم نقلته إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

هذا، ويشهد المجتمع العربيّ تصاعدا في أعمال العنف والجريمة في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#العنف والجريمة
#حي الصفافرة
#إطلاق نار

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