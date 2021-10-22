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القدس: قوات الاحتلال تعتدي على عائلة بجبل المكبر وتعتقل 5 من أفرادها

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 20:34

القدس: قوات الاحتلال تعتدي على عائلة بجبل المكبر وتعتقل 5 من أفرادها
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، 5 أشخاص من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

واقتمحت قوات الاحتلال، منزل عائلة صيام ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها، وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن رائد صيام صاحب المنزل، قوله، إن قوات معزّزة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله واحتجزت المتواجدين فيه بغرفة واحدة.

وذكر أن قوات الاحتلال "اعتدت عليهم بالضرب، وعاثت خرابا وفسادا في محتوياته، واعتقلت والده ونجله و3 من أبناء عمه".

وانسحبت قوات الاحتلال المنزل بعد تفتيش وتخريب كامل لمحتوياته، كما شمل التفتيش الساحات المجاورة.

تفاصيل أوفى فور ورودها...

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#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة
#جبل المكبر

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