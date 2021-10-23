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الصحة الفلسطينية: 9 وفيات بكورونا و220 إصابة جديدة بالفيروس

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 13:19

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات بكورونا و220 إصابة جديدة بالفيروس
مشيعون لإحدى ضحايا فيروس كورونا في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تسجيل 1,072 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 5 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالتان في طولكرم، وحالة في جنين، وأخرى في قلقيلية.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل - 16، أريحا والأغوار - 8، قلقيلية - 5، طوباس - 4، ضواحي القدس - 2، بيت لحم - 8، جنين - 9، نابلس - 13، رام الله والبيرة - 18، طولكرم - 1، قطاع غزة - 136.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 106 مرضى، بينهم 10 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم في فلسطين، أكدت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,460,573 جرعة، بينها 1,779,94 في الضفة، و680,632 في غزة.

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#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية

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