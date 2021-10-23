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حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 09:10

حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار
للتوضيح فقط (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب ثلاثة شبان، فجر اليوم، السبت، بجراح متفاوتة، بينهم اثنان بحالة "خطيرة وغير مستقرة"، إثر تعرضهم للطعن في شجار نشب في مدينة حيفا.

وعُلم أن المضابين الثلاثة من مدينة الناصرة وجميعهم في الثلاثينات من أعمارهم، وأن الشجار نشب في البلد التحتى في حيفا.

وأفادت الطواقم الطبية بأن شخصين أصيبا بجراح خطيرة وحالتهما غير مستقرة، فيما أصيب ثالث بجروح متوسطة، وقد تمّ نقلهم جميعًا إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج الطبيّ اللازم.

وقالت الشرطة إنها "باشرت التحقيقات" في الواقعة، وذكرت أنها "تجري عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع الأدلة والنتائج في مكان الحادث من قبل المحققين، إضافة إلى فحص الخلفية والظروف".

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#حيفا
#طعن
#شجار

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