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وفاة سجين جنائي في سجن "ريمونيم"

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 14:31

وفاة سجين جنائي في سجن "ريمونيم"
سجن ريمونيم (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاة سجين جنائي في سجن "ريمونيم"، بعد ظهر اليوم الأحد،

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصلحة السجون أنه عُثر على السجين البالغ 25 عاما ميتا في زنزانته، وهو من سكان إحدى البلدات في وسط البلاد.

وأفادت طواقم طبية استُدعيت إلى السجن أنها فحصت السجين وأجرت له عمليات إنعاش، لكنه فارق الحياة.

ووفقا لمصلحة السجون فإن التحقيق فُتح حسب المقتضى ولم تتضح ملابسات وأسباب الوفاة بعد.

وصرحت أن السجين اعتُقل في العام 2019، وهذا أول اعتقال له على خلفية جنائية.

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#مصلحة السجون
#سجناء

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