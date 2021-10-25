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إصابة خطيرة لشاب بجريمة طعن في يافا

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 19:43

إصابة خطيرة لشاب بجريمة طعن في يافا
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن بمدينة يافا، مساء الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:59 حول مصاب جراء حادث عنف في تل أبيب، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#طعن
#تل أبيب
#يافا

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