الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف البناء في المستوطنات 

دعا الاتحاد الأوروبيّ، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى وقف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وبضمنها مناقصات بناء 1355 وحدة استيطانية طرحتها سلطات الاحتلال، أمس الأحد.

يأتي ذلك فيما كانت الأمم المتحدة، قد أعربت أمس الأحد، عن "بالغ قلقها" إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة، مشددة على أن "جميع المستوطنات غير قانونية".

وقال الاتحاد الأوروبي إنّ "المستوطنات غير شرعية، وتشكّل عقبة كبيرة أمام إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

وطرحت ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، أمس الأحد، مناقصات لبناء نحو 1,355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على الرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي طالبت الحكومة الإسرائيلية بـ"الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب".

وأفادت التقارير بأن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في المستوطنات: "بيت إيل" (346 وحدة استيطانية جديدة)؛ "أريئيل" (729)؛"الكانا" (102)؛ "غيفع بنيامين" (96)؛ "عمانوئيل" (57)؛ "كارني شومرون" (22)؛ "بيتار عيليت" (1).

وتأتي هذه المصادقة رغم حديث رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، وتصريحات مسؤولون في حكومته عن "ضغوطات أميركية" لوقف التوسع الاستيطاني، وبعد شهور من تجميد التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أدانت طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه الخطوة تُعدّ "صفعة إسرائيلية جديدة للإدارة الأميركية".