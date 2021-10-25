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السيسي: إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 21:58

السيسي: إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، لأول مرة منذ سنوات.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي 10 نيسان/ أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي آنذاك، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن يتم تمديدها اليوم.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.

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#السيسي
#مصر
#حالة الطوارئ
#رفع حالة الطوارئ

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