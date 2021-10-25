الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا الخطيرة تنخفض لـ279... 77.5% منها دون تطعيم

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الإثنين، تسجيل 3 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 924 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تشهد حصيلة الإصابات النشطة انخفاضا مستمرا.

وبينت المعطيات تشخيص 114 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 810 إصابات بالفيروس أمس، الأحد، إثر إجراء 80,684 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.01%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 401 مريض بكورونا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 279، ووفقا للبيانات الرسمية، 77.5% من الحالات الخطيرة، مسجلة لأشخاص لم يتلقوا التطعيم المضاد للفيروس.

وبيّنت المعطيات أن 150 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 168 حالة بـ"الحرجة"، وأشارت المعطيات إلى أن 44 إصابة حالتها "متوسطة"، و78 بحالة "طفيفة".

ويستدل من المعطيات التي أوردتها الوزارة، فإن الأيام الثلاثين الماضية، شهدت انخفاض عدد إصابات كورونا الخطيرة بنسبة 60%.

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 11,826، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و323 آلاف و516 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و906 آلاف و905.

في حين وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و715 ألفا و624، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و219 ألفا و981 حالات.