الصحة الإسرائيلية: 0.88% من فحوصات كورونا موجبة.. و249 حالة خطيرة

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 1,038 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت المعطيات تشخيص 172 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 866 إصابة أمس، الإثنين، وذلك إثر إجراء 98,600 فحص لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 0.88%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 367 مريضا بكورونا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 249.

وبيّنت المعطيات أن 139 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 156 حالة بـ"الحرجة"، وأشارت المعطيات إلى أن 46 إصابة حالتها "متوسطة"، و72 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 11,439، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و324 آلاف و451 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8,062 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و915 آلاف و254.

في حين وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و718 ألفا و253، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و222 ألفا و551 حالة.