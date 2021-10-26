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الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و375 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 14:40

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و375 إصابة جديدة
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا المسنجد و375 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 965 حالة تعافٍ.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، فيما شهدت محافظة جنين تسجيل حالتي وفاة من جراء الإصابة بكورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: ضواحي القدس - 9، طوباس - 6، جنين - 17، قلقيلية - 4، الخليل - 31، أريحا والأغوار - 5، بيت لحم - 11، رام الله والبيرة - 22، نابلس - 10، سلفيت - حالة واحدة، طولكرم - 3، قطاع غزة - 256.

وسجلت الحالات الجديدة بعد إجراء 4,254 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا.

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن نسبة التعافي من كورونا بلغت 97.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 60 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 107 مصابين، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، أوضحت أن عدد جرعات التطعيم بلغ 2,524,918، منها 1,835,079 في الضفة، و689,839 في قطاع غزة.

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#وزارة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#الحالة الوبائية

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