تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

حطت طائرة إسرائيلية خاصة في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مكوثها في العاصمة الأردنية، عمّان، بحسب تقارير إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن الطائرة غادرت مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي، مساء أمس، الإثنين، ووصلت إلى الرياض اليوم، الثلاثاء، بعد أن مكثت خلال الليل في عمّان.

وأشارت مواقع تعقب حركة الطيران الدولية، إلى أن الطائرة وهي من طراز "بومباردييه تشالنجر 604"، أقلعت الليلة الماضية في تمام الساعة 23:21 من إسرائيل إلى الأردن.

تصوير شاشة لموقع flightradar24.com

وبعد أن مكثت في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان ليلاً، انطلقت الطائرة صباح اليوم في الساعة 10:08 متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي في السعودية.

ويظهر سجل رحلات الطائرة الإسرائيلية المذكورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أنها كانت في تركيا قبل بضعة أيام، وقبل ذلك كانت قد قامت برحلات إلى برلين وإيطاليا.

وفي آب/ أغسطس الماضي، كانت الطائرة قد حطت في مطار سيماندوا في الكونغو.

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، كانت الطائرة قد حطت في مطار حيدر علييف في أذربيجان، وغادرته بعد ساعة من الزمن عائدة إلى إسرائيل.

ويأتي ذلك في أعقاب التقارير التي وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، الإثنين، حول وصول رحلة جوية مباشرة من الرياض إلى تل أبيب.

مسار الطائرة من عمان إلى الرياض

وذكرت التقارير أن "رحلة جوية مباشرة تابعة لشركة طيران إماراتية ستصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، مساء الإثنين، قادمة من العاصمة السعودية، الرياض".

وبحسب التقارير فإن الرحلة تنفذها الطائرة (A6-AIN) 737 VIP التابعة لشركة "رويال جيت" الإماراتية، ولم ترد المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.