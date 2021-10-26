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11 قتيلا في هجوم لداعش شرق العراق

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 23:14

11 قتيلا في هجوم لداعش شرق العراق
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل 11 شخصا، على الأقل، وأصيب 13 آخرين إثر هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي العراق؛ حسب ما أفاد مصدر في الشرطة العراقية.

وذكر الملازم أول في شرطة ديالى، شعلان الكاملي، أن "مجموعة من مسلحي داعش هاجمت قرية الرشاد بمحافظة ديالى بواسطة أسلحة قنص ورشاشات".

وأضاف الكاملي أن مسلحي "داعش" فتحوا النار على سكان القرية، ما أدى لمقتل 11 مدنيا وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن مسلحي التنظيم "لاذوا بالفرار" بعد وصول قوة عسكرية إلى القرية، لافتا إلى أن "القوات العراقية بدأت بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم كما لم تصدر السلطات الرسمية تعليقا حتى الساعة.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين فترات متباينة لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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#العراق
#داعش
#هجوم إرهابي

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