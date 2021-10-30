الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و210 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 210 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 468 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في كل من نابلس وجنين والخليل.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم - 14، جنين - 16، الخليل - 6، ضواحي القدس - 2، قلقيلية - 2، رام الله والبيرة - 17، أريحا والأغوار - حالة واحدة، طوباس - حالة واحدة، نابلس - 3، طولكرم - حالة واحدة، قطاع غزة - 147.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة شُخصت في أعقاب إجراء 2,112 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في ضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 92 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بعدد الجرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمواطنين، أكدت أن عددها بلغ 2,585,290 جرعة، من بينها 1,883,426 جرعة في الضفة، و701,864 في قطاع غزة.