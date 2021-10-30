  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و210 إصابات جديدة

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 13:23

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و210 إصابات جديدة
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 210 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 468 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في كل من نابلس وجنين والخليل.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم - 14، جنين - 16، الخليل - 6، ضواحي القدس - 2، قلقيلية - 2، رام الله والبيرة - 17، أريحا والأغوار - حالة واحدة، طوباس - حالة واحدة، نابلس - 3، طولكرم - حالة واحدة، قطاع غزة - 147.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة شُخصت في أعقاب إجراء 2,112 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في ضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 92 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بعدد الجرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمواطنين، أكدت أن عددها بلغ 2,585,290 جرعة، من بينها 1,883,426 جرعة في الضفة، و701,864 في قطاع غزة.

بودكاست عرب 48

#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#قطاع غزة

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لـ"مواجهة كورونا": الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما
لـ"مواجهة كورونا": الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

2021-10-30

قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية: 3 مصابين و7 معتقلين
قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية: 3 مصابين و7 معتقلين

2021-10-29

عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة
عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021-10-29

الأكثر قراءة

غضب في وزارة الصحة بسبب اعتراف بينيت باللقاح الروسي

غضب في وزارة الصحة بسبب اعتراف بينيت باللقاح الروسي

2021-10-29
الدولة السرية التي زارها غانتس: سنغافورة

الدولة السرية التي زارها غانتس: سنغافورة

2021-10-29
اللد: اجتماع شعبي بعد إغلاق التحقيق في استشهاد حسونة

اللد: اجتماع شعبي بعد إغلاق التحقيق في استشهاد حسونة

2021-10-29
جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

2021-10-29
شعبنا كريم وهُم يستحقّون

شعبنا كريم وهُم يستحقّون

2021-10-29