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حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 07:20

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة
من غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تكون الأجواء اليوم، السبت، خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في معظم المناطق، وحارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيًا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، تكون الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، تكون الاأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، تكون الأجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#الأحوال الجوية
#حالة الطقس
#أجواء فلسطين

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