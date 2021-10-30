  2. فلسطينيات
  3. أخبار

لـ"مواجهة كورونا": الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 12:16

لـ"مواجهة كورونا": الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما
توضيحية من نابلس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ اليوم، السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وبدأت السلطة الفلسطينية في فرض حالة الطوارئ منذ 5 آذار/ مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية؛ ومنذ ذلك الحين، يتم تمديدها بشكل شهري.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، 6 وفيات، و340 إصابة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرفع إجمالي المصابين إلى 453,337 حالة، من بينها 4,669 حالة وفاة.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#حالة طوارئ
#السلطة الفلسطينية
#محمود عباس

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و210 إصابات جديدة
الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا و210 إصابات جديدة

2021-10-30

قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية: 3 مصابين و7 معتقلين
قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية: 3 مصابين و7 معتقلين

2021-10-29

عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة
عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021-10-29

الأكثر قراءة

غضب في وزارة الصحة بسبب اعتراف بينيت باللقاح الروسي

غضب في وزارة الصحة بسبب اعتراف بينيت باللقاح الروسي

2021-10-29
الدولة السرية التي زارها غانتس: سنغافورة

الدولة السرية التي زارها غانتس: سنغافورة

2021-10-29
اللد: اجتماع شعبي بعد إغلاق التحقيق في استشهاد حسونة

اللد: اجتماع شعبي بعد إغلاق التحقيق في استشهاد حسونة

2021-10-29
جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

2021-10-29
شعبنا كريم وهُم يستحقّون

شعبنا كريم وهُم يستحقّون

2021-10-29