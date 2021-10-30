لـ"مواجهة كورونا": الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ اليوم، السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وبدأت السلطة الفلسطينية في فرض حالة الطوارئ منذ 5 آذار/ مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية؛ ومنذ ذلك الحين، يتم تمديدها بشكل شهري.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، 6 وفيات، و340 إصابة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرفع إجمالي المصابين إلى 453,337 حالة، من بينها 4,669 حالة وفاة.