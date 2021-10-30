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مقتل شخصين في منطقة حيفا

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 21:56

مقتل شخصين في منطقة حيفا
من مكان الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل شابان، في الثلاثينيات من عمريهما، متأثرين بجروحهما الخطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في كريات موتسكين بالقرب من حيفا، مساء السبت.

وعلم أن القتيلين هما من أصول قوقازية، والحديث عن رئيس منظمة إجرامية في المجتمع اليهودي وسائقه.

وحسب المعلومات الواردة، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على الشابين خلال تواجدهما داخل سيارة، ما أسفر عن مقتلهما على الفور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 21:10 حول شابين فاقدين للوعي في كريات موتسكين، وأقر الطاقم الطبي وفاتهما في المكان".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى المكان شاهدنا شخصين في الثلاثينات من عمريهما وهما فاقدا الوعي، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#حيفا

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