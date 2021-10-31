الإمارات تدعو جميع مواطنيها إلى مغادرة لبنان

دعت الإمارات جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان "نظرا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامنا مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان".

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية، وجاء فيه أنها "تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سعادة خالد عبدالله بالهول، القول إنّ القرار يأتي "تجسيدا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان".

وأشار بالهول إلى "جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات".

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من لبنان؛ احتجاجا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، خلال مقابلة متلفزة سُجلت في آب/ أغسطس الماضي، وعرضت الإثنين 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وقال خلالها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وفي وقت سابق اليوم، ذكر قرداحي أن استقالته من الحكومة "غير واردة".

كما استنكرت قطر تصريحات قرداحي، ودعت لبنان إلى المسارعة بـ"إجراءات عاجلة وحاسمة" لرأب الصدع مع الأشقاء، فيما أعربت سلطنة عمان، عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان، داعية الجميع إلى ضبط النفس والحوار.

في المقابل، قالت الحكومة اللبنانية، إنها حريصة على الحفاظ على أطيب العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتاريخيا، كانت تسود علاقات مميزة بين الرياض وبيروت، لكنها باتت تشهد توترات بين حين وآخر، أحدثها في أيار/ مايو الماضي، عقب تصريحات لوزير الخارجية اللبنانية آنذاك شربل وهبة، قال فيها إن "دول الخليج دعمت صعود تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".