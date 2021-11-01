البعينة نجيدات: مصرع شخص متأثرا بجراحه إثر حادث عمل

توفي فواز نجيدات (68 عاما) من البعينة نجيدات اليوم، الإثنين، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في البلدة قبل أيام.

وكان الفقيد قد أحيل بحالة بالغة الخطورة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الفقيد فواز نجيدات

وتعود حيثيات الحادث إلى يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر، إذ تعرض الفقيد لحادث عمل أصيب على إثره بجروح بالغة الخطورة في منطقة الرأس آنذاك.

هذا، ومما يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.