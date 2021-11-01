تسرب مواد خطيرة في مستشفى "زيف" بصفد

استدعيت طواقم من الإطفاء والإنقاذ إلى مستشفى "زيف" في صفد، في أعقاب تسرب مواد خطيرة صباح اليوم، الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن الحديث يدور حول فتح طرد مشبوه في المستشفى انبعثت منه رائحة قوية وكريهة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن الطواقم باشرت بمعالجة ما حصل وفحص ماهية المادة وسط حضور الشرطة.

وذكرت الناطقة بلسان المستشفى، علا زيدان، أن "مغلفا مجهولا ومشبوها وصل إلى المستشفى بواسطة البريد المستعجل".

وأضافت "جرى استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ والشرطة لمعالجة ما حدث، فيما يتم العمل في المستشفى كالمعتاد".