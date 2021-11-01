مقتل شاب وإصابة آخرين جرّاء شجار في شعفاط

قُتِل شاب وأُصيب آخرون جرّاء شجار تخلّله إطلاق نار، نشب مساء اليوم الإثنين في شعفاط، قرب القدس المحتلة.

وضحيّة جريمة القتل، هو الشاب أحمد سليمان علقم من مخيم شعفاط، وجاء في التفاصيل أن الشجار نشب عقب خلاف بين عائلتين.

ونُقِل الشاب عقب تعرّضه للإصابة إلى مشفى "هداسا- ’هار هاتسوفيم’" في القدس لتلقي العلاج بعد أ، قُدِّمت له الإسعافات الأولية، إلا أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل ليُعلَن عن وفاته هناك.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تيبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

كما أشارت إلى تعرّض أشخاص آخرين لإصاباتن موضحة أن إصاباتهم متفاوتة.

وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، أصيب شاب بجراح بالغة الخطورة، جرّاء تعرّضه للطعن شجار عائلي في مخيّم شعفاط كذلك.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قُتل الشاب محمد نادر العدوي (18 عاما)، وأصيب شخص آخر بجروح بالغة الخطورة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار ارتُكبت حينها في المخيم.