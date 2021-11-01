  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مقتل شاب وإصابة آخرين جرّاء شجار في شعفاط

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 19:27

مقتل شاب وإصابة آخرين جرّاء شجار في شعفاط
ضحية جريمة القتل، الشاب علقم
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل شاب وأُصيب آخرون جرّاء شجار تخلّله إطلاق نار، نشب مساء اليوم الإثنين في شعفاط، قرب القدس المحتلة.

وضحيّة جريمة القتل، هو الشاب أحمد سليمان علقم من مخيم شعفاط، وجاء في التفاصيل أن الشجار نشب عقب خلاف بين عائلتين.

ونُقِل الشاب عقب تعرّضه للإصابة إلى مشفى "هداسا- ’هار هاتسوفيم’" في القدس لتلقي العلاج بعد أ، قُدِّمت له الإسعافات الأولية، إلا أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل ليُعلَن عن وفاته هناك.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تيبلّغ عن اعتقال أي مشتبه بهم.

كما أشارت إلى تعرّض أشخاص آخرين لإصاباتن موضحة أن إصاباتهم متفاوتة.

وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، أصيب شاب بجراح بالغة الخطورة، جرّاء تعرّضه للطعن شجار عائلي في مخيّم شعفاط كذلك.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قُتل الشاب محمد نادر العدوي (18 عاما)، وأصيب شخص آخر بجروح بالغة الخطورة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار ارتُكبت حينها في المخيم.

بودكاست عرب 48

#شعفاط
#القدس
#شجار
#مقتل شاب
#جريمة قتل
#الشرطة الإسرائيلية
#ب أحمد سليمان علقم

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الفلسطينية تبحث مع التجار والموردين ضبط الأسعار
الحكومة الفلسطينية تبحث مع التجار والموردين ضبط الأسعار

2021-11-01

أسرى حماس يصعدون إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام
أسرى حماس يصعدون إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

2021-11-01

وفد الجهاد بحث حصار غزة والأسرى: خطة مصرية لتشغيل معبر رفح
وفد الجهاد بحث حصار غزة والأسرى: خطة مصرية لتشغيل معبر رفح

2021-11-01

الأكثر قراءة

استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو و

استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو و"يمينا" دون نسبة الحسم

2021-10-31
مناورات إسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضطرابات بالبلدات العربية

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضطرابات بالبلدات العربية

2021-10-31
الضفة الغربية... أزمة غلاء

الضفة الغربية... أزمة غلاء

2021-10-31
بينيت: الفلسطينيون

بينيت: الفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

2021-10-31
ارتفاع في أسعار الوقود فجر غد الإثنين

ارتفاع في أسعار الوقود فجر غد الإثنين

2021-10-31