  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الخليل: اعتقال شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 22:17

الخليل: اعتقال شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شابين فلسطينيين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس استهدفت عناصر شرطة على شارع رقم 60 جنوبي محافظة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب أحد الشابين خلال عملية الاعتقال بجراح وصفت بـ"الطفيفة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت الشرطة أن الشابين حاولا دهس عناصر شرطة قرب بلدة السموع في الخليل، وأطلق قوات الاحتلال النار باتجاه المركبة التي أقلت الشابين.

ووفقا لبيان الاحتلال: "تقدمت سيارة مشبوهة مسرعة باتجاه الشرطة وحاولت دهس شرطيين، وأطلقت الشرطة النار على السيارة التي توقفت. واعتقل فلسطينيان كانا في السيارة وأصيب أحدهما بجروح طفيفة".

وأطلق الشبان الفلسطينيون، خلال الأيام القليلة الماضية، فعاليات "الإرباك الليلي" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين جنوبي الضفة الغربية.

ومساء الإثنين، أشعل الشبان إطارات السيارات ووجهوها نحو نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شارع استيطاني بين بلدة "دُورا ومخيم الفوار، جنوبي الخليل.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين.

بودكاست عرب 48

#الخليل
#عملية دهس

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 15.6 مليون يورو للسلطة الفلسطينية
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 15.6 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

2021-11-02

تحذير من استشهاد الأسير الفسفوس: يرفض إجراء أية فحوصات إلا بمشفى فلسطيني
تحذير من استشهاد الأسير الفسفوس: يرفض إجراء أية فحوصات إلا بمشفى فلسطيني

2021-11-02

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات بكورونا و337 إصابة جديدة
الصحة الفلسطينية: 5 وفيات بكورونا و337 إصابة جديدة

2021-11-02

الأكثر قراءة

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

2021-11-01
الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

2021-11-01
العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

2021-11-01
تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس

تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس "إحباطا"

2021-11-01
حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

2021-11-01