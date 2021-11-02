الخليل: اعتقال شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شابين فلسطينيين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس استهدفت عناصر شرطة على شارع رقم 60 جنوبي محافظة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب أحد الشابين خلال عملية الاعتقال بجراح وصفت بـ"الطفيفة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت الشرطة أن الشابين حاولا دهس عناصر شرطة قرب بلدة السموع في الخليل، وأطلق قوات الاحتلال النار باتجاه المركبة التي أقلت الشابين.

ووفقا لبيان الاحتلال: "تقدمت سيارة مشبوهة مسرعة باتجاه الشرطة وحاولت دهس شرطيين، وأطلقت الشرطة النار على السيارة التي توقفت. واعتقل فلسطينيان كانا في السيارة وأصيب أحدهما بجروح طفيفة".

وأطلق الشبان الفلسطينيون، خلال الأيام القليلة الماضية، فعاليات "الإرباك الليلي" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين جنوبي الضفة الغربية.

ومساء الإثنين، أشعل الشبان إطارات السيارات ووجهوها نحو نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شارع استيطاني بين بلدة "دُورا ومخيم الفوار، جنوبي الخليل.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين.