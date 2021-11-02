تسريح الشيخ المشتبه بالتسبب بوفاة امرأة من تل السبع

أطلقت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، سراح الشيخ (64 عاما) الذي "يعمل في علاج وطرد الجن من الجسم" بعد أن اعتقلته الشرطة على خلفية الاشتباه بالتسبب بوفاة المرحومة مي الرفايعة (26 عاما) من قرية تل السبع في منطقة النقب، قبل أيام.

وقال الشيخ في المحكمة إنه "لن أعمل بهذا في حياتي بعد الآن".

وخلال الجلسة بشأنه، قال ممثل الشرطة الذي طلب من المحكمة أن تطلق سراح الشيخ، بعد استشارة النيابة العامة، إن القرار اتخذ بإطلاق سراحه بشروط مقيدة. وقرر قاضي المحكمة ألا يعمل المشتبه به بالطب الشعبي لمدة 90 يوما.

وكانت المحكمة المركزية قد أصدرت، مساء أول من أمس الأحد، قرارا يقضي بتمديد توقيف الشيخ لغاية اليوم، بعد قبولها استئنافا تقدمت به النيابة العامة على قرار كانت محكمة الصلح قد أصدرته في وقت سابق، الأحد، يقضي بإطلاق سراح الشيخ وإحالته إلى الحبس المنزلي لغاية يوم الجمعة المقبل.

ونسبت الشرطة للشيخ شبهة "التسبب بوفاة خلال عنف وتشويش مجرى التحقيق خلال معالجتها من السحر". وسبق هذا بأيام إطلاق سراح زوج المرحومة والطبيب الذي أقر وفاتها، ومنعهما من التواصل مع الشهود.

وأعرب المحامي الموكل بالدفاع عن الشيخ، يوسي لين، عن سروره لإطلاق سراح موكله، مشيرا إلى أن إطلاق سراحه استغرق وقتا زائدا وتسبب بضرر جسيم.

وقال إنه "حسب معلوماتي، معهد أبو كبير للتشريح العدلي ينتظر نتائج الفحص. وبحسب نتائج التشريح لغاية الآن لا توجد علامات خارجية تدل على عملية خنق. الشيخ أعرب عن أسفه الشديد إزاء وفاة المرحومة، وهو لم يتسبب بها، وفور تدهور حالتها استدعى مساعدة. كان بالإمكان أيضا إجراء تحقيق حول سبب الوفاة والشيخ ليس رهن الاعتقال".