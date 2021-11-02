وفاة الفنان السوري صباح فخري

توفي الفنان المطرب السوري، صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

صباح الدين أبو قوس "صباح فخري"، هو رمز فني طربي عالمي ولد في مدينة حلب في 2 أيار/ مايو عام 1933.

وحصل صباح فخري على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرًا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي والسوري الأصيل.

وشغل مناصب أخرى عدة، فانتُخب نقيبًا للفنانين ونائبًا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرًا لمهرجان الأغنية السورية.

وحطّم صباح فخري رقما قياسيا في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا لمدة 10 ساعات دون انقطاع عام 1968.

وأعاد صباح فخري للقدود الحلبية والموشحات حضورها وبقوّة على أذن المستمع العربي ومنع غيابها عن مكتبة الفنون الحديثة.

بعض من أعماله

غنى صباح فخري العديد من أغاني حلب التقليدية، والمأخوذة كلماتها من قصائد أبو فراس الحمداني والمتنبي وشعراء آخرين. كما تعامل مع ملحنين معاصرين.

ومن أشهر أغانيه: يا حادي العيس، ومالك يا حلوة مالك، وخمرة الحب، ويا طيرة طيري، وفوق النخل، وقدك المياس، ويا مال الشام، وموشحات، يا شادي الألحان، وابعتلي جواب، وآه يا حلو.

ومن أعماله السينمائية فيلم "الوادي الكبير" مع المطربة وردة الجزائرية، كما شارك في فيلم "الصعاليك" عام 1965 مع عددٍ من الممثلين مثل دريد لحام ومريم فخر الدين ومن برامجه التلفزيونية "أسماء الله الحسنى" مع عبد الرحمن آل رشي ومنى واصف وزيناتي قدسية، ومسلسل "نغم الأمس" مع رفيق سبيعي وصباح الجزائري حيث سجل ووثق ما يقارب 160 لحنًا ما بين أغنية وقصيدة ودور وموشح وموال وقدّ، حفاظًا على التراث الموسيقي العربي الذي تنفرد فيه حلب.

في حفل تكريم للفنان صباح فخري

لحّن صباح فخري وغنى قصائد عربية جيدة لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمداني ومسكين الدارمي، كما غنى لابن الفارض والرواس وابن زيدون وابن زهر الأندلسي ولسان الدين الخطيب.

ولحن لشعراء معاصرين مثل فؤاد اليازجي وأنطوان شعراوي وجلال الدهان وعبد العزيز محي الدين الخوجة وعبد الباسط الصوفي. وغنى في كثيرٍ من المهرجانات العربية والدولية.